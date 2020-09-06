По состоянию на утро 6 сентября, коронавирус в мире зафиксирован у 26 869 967 человек, за сутки более 157 тыс. новых случаев.
За все время пандемии от коронавируса излечились 1 915 927 пациентов, выздоровели за сутки 72 570 человек.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 883 742 человека. За последние сутки умерли 2 006 человек.
Страны, где больше всего больных Covid-19:
- США — 6 244 970;
- Бразилия — 4 123 000;
- Индия — 4 113 811;
- Россия — 1 017 131;
- Перу — 676 848.
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Страны-антилидеры по количеству летальных исходов:
- США — 192 818;
- Бразилия — 126 230;
- Индия — 70 679;
- Мексика — 67 326;
- Великобритания — 41 549.
Где выздоровели больше всего больных:
- Бразилия — 3 296 702;
- Индия — 3 180 865;
- США — 3 707 000;
- Россия — 838 126;
- Южная Африка — 561 204.
Коронавирус 5 сентября
Согласно статистике коронавируса на 5 сентября с начала пандемии коронавирусом заболели уже 26 609 482 человека. За минувшие сутки зафиксировано более 390 тыс. новых случаев.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 874 369 больных, за сутки — более 6,7 тыс.
Побороли болезнь и выздоровели от начала пандемии 1 763 8272 пациента.