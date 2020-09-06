По состоянию на утро 6 сентября, коронавирус в мире зафиксирован у 26 869 967 человек, за сутки более 157 тыс. новых случаев.

За все время пандемии от коронавируса излечились 1 915 927 пациентов, выздоровели за сутки 72 570 человек.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 883 742 человека. За последние сутки умерли 2 006 человек.

Страны, где больше всего больных Covid-19:

США — 6 244 970;

Бразилия — 4 123 000;

Индия — 4 113 811;

Россия — 1 017 131;

Перу — 676 848.

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Страны-антилидеры по количеству летальных исходов:

США — 192 818;

Бразилия — 126 230;

Индия — 70 679;

Мексика — 67 326;

Великобритания — 41 549.

Где выздоровели больше всего больных:

Бразилия — 3 296 702;

Индия — 3 180 865;

США — 3 707 000;

Россия — 838 126;

Южная Африка — 561 204.

Коронавирус 5 сентября

Согласно статистике коронавируса на 5 сентября с начала пандемии коронавирусом заболели уже 26 609 482 человека. За минувшие сутки зафиксировано более 390 тыс. новых случаев.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 874 369 больных, за сутки — более 6,7 тыс.

Побороли болезнь и выздоровели от начала пандемии 1 763 8272 пациента.