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Факты / Мир

За сутки более 150 тыс. новых случаев: коронавирус в мире 6 сентября

По состоянию на утро 6 сентября, коронавирус в мире зафиксирован у 26 869 967 человек, за сутки более 157 тыс. новых случаев.

За все время пандемии от коронавируса излечились 1 915 927 пациентов, выздоровели за сутки 72 570 человек.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 883 742 человека. За последние сутки умерли 2 006 человек.

Страны, где больше всего больных Covid-19:

  • США — 6 244 970;
  • Бразилия — 4 123 000;
  • Индия — 4 113 811;
  • Россия — 1 017 131;
  • Перу — 676 848.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны-антилидеры по количеству летальных исходов:

  • США — 192 818;
  • Бразилия — 126 230;
  • Индия — 70 679;
  • Мексика — 67 326;
  • Великобритания — 41 549.

Где выздоровели больше всего больных:

  • Бразилия — 3 296 702;
  • Индия — 3 180 865;
  • США — 3 707 000;
  • Россия — 838 126;
  • Южная Африка — 561 204.

Коронавирус 5 сентября

Согласно статистике коронавируса на 5 сентября с начала пандемии коронавирусом заболели уже 26 609 482 человека. За минувшие сутки зафиксировано более 390 тыс. новых случаев.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 874 369 больных, за сутки — более 6,7 тыс.

Побороли болезнь и выздоровели от начала пандемии 1 763 8272 пациента.

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