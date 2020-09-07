Авиакомпания Wizz Air ввела дополнительный сбор денег с пассажиров за предоставление соседних мест в салоне самолета.

Новая услуга носит название Места рядом, она предоставляется только двоим взрослым путешественникам при условии покупки билетов в рамках одного бронирования по тарифу Basic.

За возможность сидеть рядом в самолете нужно будет дополнительно заплатить €12, цена на услугу в обе стороны — €24.

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В то же время пассажиры не могут выбрать места, где они будут сидеть, однако авиакомпания гарантирует, что они будут находиться рядом.

Однако путешественников точно не разместят в первых и аварийных рядах. Номера своих мест они узнают, лишь пройдя онлайн-регистрацию на рейс, за 48 часов до вылета.

Авиаполеты в условиях карантина

Пандемия коронавируса и карантин повлияли на правила перелетов авиакомпании Wizz Air.

Она утвердила новый протокол мер безопасности, согласно которому пассажиры допускаются в салон лишь в масках и перчатках.

Сами же самолеты тщательно обрабатываются дезинфицирующими средствами несколько раз в день.

Источник: avianews.com