Французского туриста оштрафовали на € 1 тыс. за попытку вывезти с острова Сардиния ​​2 кг местного песка.

Белый песок итальянского острова запрещено вывозить законом, пишет CNN.

Мужчину задержали в аэропорту города Кальяри после того, как у него обнаружили бутылку, в которой было песок.

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— Бутылка была изъята и находится в нас. В конце года у нас обычно накапливается много таких, — заявили в аэропорту города.

В 2017 году было введено региональный закон, который сделал незаконным вывоз песка с пляжей Сардинии.

Пляжи в Крыму

В оккупированном Россией Крыму большое количество мертвых водорослей прибило к берегу, но их никто не убирает.

Болото с гнилостным запахом на западном берегу Крыма образовалось из-за уничтожения уникального заповедника — Бакальской косы, которая исчезла из-за добычи песка. В результате течение начало заносить в Каркинитский залив мертвые водоросли.