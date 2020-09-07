Объемы наркоторговли рекордно выросли во время пандемии коронавируса, заявил представитель Европола.

По словам стратегического аналитика по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в правоохранительном ведомстве ЕС Саши Струпп, оборот кокаина из Южной Америки в Европу достиг рекордных объемов.

Наркодилеры начали отдавать предпочтение морским маршрутам. Они прячут нарркотики среди других товаров, поскольку воздушное сообщение почти полностью прекратилось из-за пандемии.

Читайте: На Харьковщине копы вымогали деньги у наркозависимых и их родственников

В первой половине 2020 года в порту Роттердама было изъято более 25 тыс. кг кокаина, что более чем вдвое превышает показатель того же периода 2019 года. Тогда эта цифра составила 34 тыс. кг и стала рекордом.

Больше всего кокаина попадает в Европу через Нидерланды, Бельгию и Испанию.

Кокаин в порту Одессы

5 мая в порту Южный в Одессе сотрудники СБУ обнаружили партию наркотиков во время осмотра контейнера с бананами. Наркоторговцы пытались ввезти в Украину из Южной Америки 53,4 кг кокаина на 200 млн грн.

45 брикетов с кокаином были спрятаны среди легального груза.

Источник: dpa