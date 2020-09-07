По состоянию на утро 7 сентября коронавирус в мире зафиксировали у более 27 млн. человек.
От осложнений, вызванных коронавирусом, за все время пандемии умерли 882 053 человека. В то же время болезнь побороть смогли 18 054 711 больных.
Страны, где больше всего больных Covid-19:
- США — 6 275 643;
- Бразилия — 4 137 521;
- Индия — 4 113 811;
- Россия — 1 022 228;
- Перу — 683 702.
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Страны-антилидеры по количеству летальных исходов:
- США — 188 932;
- Бразилия — 126 650;
- Индия — 70 626;
- Мексика — 67 558;
- Великобритания — 61 640.
Где выздоровели больше всего больных:
- Бразилия — 3 522 155;
- Индия — 3 180 865;
- США — 2 315 995;
- Россия — 838 680;
- Южная Африка — 563 891.
Коронавирус 6 сентября
Согласно статистике коронавируса на 6 сентября, коронавирус в мире зафиксировали у 26 869 967 человек, за сутки более 157 тыс. новых случаев.
За все время пандемии от коронавируса излечились 1 915 927 пациентов, выздоровели за сутки 72 570 человек.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 883 742 человека.