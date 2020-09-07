По состоянию на утро 7 сентября коронавирус в мире зафиксировали у более 27 млн. человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за все время пандемии умерли 882 053 человека. В то же время болезнь побороть смогли 18 054 711 больных.

Страны, где больше всего больных Covid-19:

США — 6 275 643;

Бразилия — 4 137 521;

Индия — 4 113 811;

Россия — 1 022 228;

Перу — 683 702.

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Страны-антилидеры по количеству летальных исходов:

США — 188 932;

Бразилия — 126 650;

Индия — 70 626;

Мексика — 67 558;

Великобритания — 61 640.

Где выздоровели больше всего больных:

Бразилия — 3 522 155;

Индия — 3 180 865;

США — 2 315 995;

Россия — 838 680;

Южная Африка — 563 891.

Коронавирус 6 сентября

Согласно статистике коронавируса на 6 сентября, коронавирус в мире зафиксировали у 26 869 967 человек, за сутки более 157 тыс. новых случаев.

За все время пандемии от коронавируса излечились 1 915 927 пациентов, выздоровели за сутки 72 570 человек.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 883 742 человека.