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Факты / Мир

Саакашвили выдвинули кандидатом в премьер-министры Грузии от оппозиции

В Грузии партия Единое национальное движение и объединение оппозиции Сила вместе выдвинули Михеила Саакашвили на пост премьер-министра страны.

— Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому Единое национальное движение и все партии, входящие в объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру, — сообщил лидер партии Единое национальное движение Григол Вашадзе.

Он также отметил, что специальное заявление Михеил Саакашвили сделает вечером 8 сентября. Он объявит о своих планах после возвращения в страну.

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О своих намерениях вернуться в грузинскую политику Михеил Саакашвили сообщил в конце августа этого года.

Тогда в обращении политик отметил, что за семь лет не было ни одного дня, чтобы он не интересовался делами Грузии.

Также Саакашвили извинился перед грузинским народом за ошибки, которые сделал и высказал мнение, что жизнь грузин можно сделать лучшим.

Источник: Грузія Online

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