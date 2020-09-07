Летом 1945 года Вторая мировая война близится к логическому финалу. Однако японцы нападают на американскую базу в Перл-Харборе, что спровоцировало не только руководство США к жестоким действиям, но и развязало руки СССР. Поэтому Сталин несмотря на пакт нейтралитета смог стать вероломным захватчиком в Японии.

В начале суток девятого августа 1945 года советские войска вторглись в Маньчжурию и в течение двух недель разгромили и пленили японскую Квантунскую армию. Советская армия захватила в плен более 600 тис. японцев. Более того, противник почти не сопротивлялся Красной армии.

Но принципиального значения это уже не имело. Ведь шестого и девятого августа американцы нанесли ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки. Две бомбы Малыш и Толстяк США сбросили на густонаселенные японские города. 130 тыс. человек сгорели мгновенно, еще более полумиллиона умерли потом от облучения. Главной целью таких действий было запугать весь мир и прежде всего Иосифа Сталина. Капитуляцию Японии союзники приняли второго сентября 1945 года на борту американского линкора Миссури.

В результате победы над Японией, СССР получил Южный Сахалин и Курильские острова, за которые страны до сих пор ведут жаркие споры. Однако главной целью Сталина тогда было распространить как можно дальше коммунистическую идеологию. Так получилось комунизировать Китай и часть Кореи.

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Если Япония сдалась второго сентября, то почему же в России дату окончания Второй мировой этого года перенесли на следующий день? А все потому, что так решил Сталин и с 1945 года победу над Японией праздновали именно третьего сентября.

Ельцин и Медведев вернулись к второму сентября и западным традициям. Но Путин решил возродить сталинские символы и 75 годовщину окончания Второй мировой войны Россия отметила третьего ​​сентября. Историки отмечают, что такие действия являются ничем иным, как демонстрация силы, претензия на возрождение империи по сталинскому образцу и сигнал Японии, что Москва ничего отдавать не собирается.

Вступление СССР в войну 1945 года стал решающим в поражении Японии. Но несмотря на всё американские бомбы не смогли сломить японцев.