В Брюсселе разогнали протест против ограничений из-за коронавируса

6 сентября в Брюсселе прошла массовая акция против ограничений, которые власти ввели с пандемией коронавируса.

Около 350 человек вышли на улицы с протестами.

Травму получил полицейский, его ударил в лицо один из участников акции. Нападающий задержан.

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Представитель полиции Оливье Слосс рассказал, что некоторые протестующие были без масок, что и показывало суть плакатов, с которыми пришли активисты: Живи своей жизнью, эпидемия закончилась и Убитые маской.

По его словам, никто не соблюдал дистанцию, поэтому было принято решение остановить акцию.

К слову, ношение маски – обязательное условие в Бельгии. Таких рекомендаций обязаны придерживаться люди старше 12 лет. Тем, кто отказывается соблюдать карантинные меры, грозит штраф в размере 250 евро.

Коронавирус 7 сентября

Согласно статистике коронавируса 7 сентября, в мире зафиксировано более 27 млн. случаев. От осложнений, вызванных коронавирусом, за все время пандемии умерли 882 053 человека. В то же время болезнь побороть смогли 18 054 711 больных.