В Брюсселе разогнали протест против ограничений из-за коронавируса

6 сентября в Брюсселе прошла массовая акция против ограничений, которые власти ввели с пандемией коронавируса.
Около 350 человек вышли на улицы с протестами.
Травму получил полицейский, его ударил в лицо один из участников акции. Нападающий задержан.
Читайте: Протесты в Беларуси онлайн
Представитель полиции Оливье Слосс рассказал, что некоторые протестующие были без масок, что и показывало суть плакатов, с которыми пришли активисты: Живи своей жизнью, эпидемия закончилась и Убитые маской.
По его словам, никто не соблюдал дистанцию, поэтому было принято решение остановить акцию.
К слову, ношение маски – обязательное условие в Бельгии. Таких рекомендаций обязаны придерживаться люди старше 12 лет. Тем, кто отказывается соблюдать карантинные меры, грозит штраф в размере 250 евро.
Коронавирус 7 сентября
Согласно статистике коронавируса 7 сентября, в мире зафиксировано более 27 млн. случаев. От осложнений, вызванных коронавирусом, за все время пандемии умерли 882 053 человека. В то же время болезнь побороть смогли 18 054 711 больных.