В Израиле из-за коронавируса вводят комендантский час

С понедельника, 7 сентября, в 40 городах Израиля вводится комендантский час. На такие меры власти пошли в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

За введение ограничений на передвижение граждан в вечерние и ночные часы и за закрытие учебных заведений, кроме тех, где специальное образование, проголосовала министерская комиссия.

В связи с большим количеством больных коронавирусом, комендантский час вводится в 40 населенных пунктах, которые относятся к красной зоне.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Комендантский час вступает в силу с 19.00. Он будет действовать до 5.00 следующего дня.

Не будут работать все предприятия и магазины, кроме продуктовых и аптек. Также работать будут и учреждения системы здравоохранения.

Коронавирус 7 сентября

Согласно статистике коронавируса 7 сентября, в мире зафиксировано более 27 млн. случаев.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за все время пандемии умерли 882 053 человека. В то же время болезнь побороть смогли 18 054 711 больных.