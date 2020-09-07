Выборы в Черногории: на акции протестов вышли десятки тысяч человек

В Черногории через неделю после выборов на акции протестов вышли несколько десятков тысяч человек, которые недовольны предварительными результатами, на которых, вероятно, большинство получают три оппозиционных альянса.

По словам протестующих, это четники, которых не хотят видеть в стране.

Также в истории четники – сербские партизаны и националистические формирования, которые участвовали в вооруженных конфликтах в Югославии.

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Сейчас ЦИК сообщает о таких результатах выборов:

35,06% — Демократическая партия социалистов Черногории (возглавляет президент страны Мило Джуканович);

32,55% — За будущее Черногории;

12,53% — Мир — наша нация.

Протесты в Беларуси

Из-за протестов в Беларуси и фальсификацию президентских выборов страны Балтии ввели санкции против белорусских чиновников.

Латвия, Литва и Эстония опубликовали список из 30 официальных лиц, среди которых Александр Лукашенко.