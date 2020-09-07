PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.

С начала С конца
Прямая трансляция
09:13 - 07 сентября

На Марш единства в Минске 6 сентября вышли от 170 до 200 тысяч человек.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:11 - 07 сентября

На протестах в Минске был задержан член Координационного совета белорусской оппозиции Андрей Егоров. Его местонахождение пока не установлено.

Обстоятельства его задержания не называют.

Координационный совет белорусской оппозиции — это негосударственный представительный орган, созданный с целью организации процесса передачи власти и обеспечения согласия в обществе, защиты суверенитета и независимости Республики Беларусь.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:04 - 07 сентября

В Минске задержали сотрудников спасательной службы, которые помогли людям, бежавшим от силовиков ОМОН в воду.

Митингующие прыгали в реку Свислочь, оттуда их доставали спасатели.

Как пишет Euroradio, их задержали и отправили в Центральный РОВД Минска.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:50 - 06 сентября

Участникам протестов в Беларуси пригрозили силой.

Министр внутренних дел страны Юрий Караев в эфире государственного телеканала СТВ заявил, что, если участники акций перейдут к силовым методам, ОМОН ответит тем же.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:01 - 06 сентября

Во время разгона митингующих в Минске и других городах произошли столкновения с силовиками ОМОН. По информации издания TUT.BY, в столице, возле Дворца независимости, и в Гродно был применен слезоточивый газ.

Минимум одного человека госпитализировали в больницу.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:58 - 06 сентября

Марш единства в Беларуси 6 сентября закончился жестким разгоном митингующих и появлением молодых людей в спортивной одежде, которые избивали людей дубинками и задерживали их.

задержания в беларуси

Источник: TUT.BY

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
17:28 - 06 сентября

Правозащитники из центра Весна уже насчитали почти 80 задержанных на акции протеста в Минске.

Как сообщают очевидцы, в общей сложности в шествии принимают участие более 100 тыс. человек.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
16:17 - 06 сентября

Во время Марша единства в Беларуси силовики задержали около 15 участников акции.

В частности, руководителя общества Экодом Ирину Сухий и члена Координационного совета Ольгу Павлову, сообщает Радио Свобода.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
15:10 - 06 сентября

МВД Беларуси сообщило о задержании около 10 участников акции протеста в Минске.

Сейчас на пересечении проспекта Независимости и улицы Ленина находятся десятки тысяч людей.

Протести у Білорусі

Фото: TUT.BY

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:02 - 06 сентября

В Гродно колонна движется к центру города. СМИ сообщают, что ОМОН начал задерживать участников мирного марша.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...47>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх