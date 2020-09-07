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Сентябрь, 07 в 9:05
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр
Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов
задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.
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09:13
-
07 сентября
На Марш единства в Минске 6 сентября вышли от 170 до 200 тысяч человек.
09:11
-
07 сентября
На протестах в Минске был задержан член Координационного совета белорусской оппозиции Андрей Егоров. Его местонахождение пока не установлено.
Обстоятельства его задержания не называют.
Координационный совет белорусской оппозиции — это негосударственный представительный орган, созданный с целью организации процесса передачи власти и обеспечения согласия в обществе, защиты суверенитета и независимости Республики Беларусь.
00:04
-
07 сентября
В Минске задержали сотрудников спасательной службы, которые помогли людям, бежавшим от силовиков ОМОН в воду.
Митингующие прыгали в реку Свислочь, оттуда их доставали спасатели.
Как пишет
Euroradio, их задержали и отправили в Центральный РОВД Минска.
21:50
-
06 сентября
Участникам протестов в Беларуси пригрозили силой.
Министр внутренних дел страны Юрий Караев в эфире государственного телеканала СТВ заявил, что, если участники акций перейдут к силовым методам, ОМОН ответит тем же.
20:01
-
06 сентября
Во время разгона митингующих в Минске и других городах произошли столкновения с силовиками ОМОН. По информации издания
, в столице, возле Дворца независимости, и в Гродно был применен слезоточивый газ. TUT.BY
Минимум одного человека госпитализировали в больницу.
19:58
-
06 сентября
Марш единства в Беларуси 6 сентября закончился жестким разгоном митингующих и появлением молодых людей в спортивной одежде, которые избивали людей дубинками и задерживали их.
Источник: TUT.BY
17:28
-
06 сентября
Правозащитники из центра
Весна уже насчитали почти 80 задержанных на акции протеста в Минске.
Как сообщают очевидцы, в общей сложности в шествии принимают участие более 100 тыс. человек.
16:17
-
06 сентября
Во время Марша единства в Беларуси силовики задержали около 15 участников акции.
В частности, руководителя общества Экодом Ирину Сухий и члена Координационного совета Ольгу Павлову, сообщает
Радио Свобода.
15:10
-
06 сентября
МВД Беларуси сообщило о задержании около 10 участников акции протеста в Минске.
Сейчас на пересечении проспекта Независимости и улицы Ленина находятся десятки тысяч людей.
Фото: TUT.BY
14:02
-
06 сентября
В Гродно колонна движется к центру города. СМИ сообщают, что ОМОН начал задерживать участников мирного марша.
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