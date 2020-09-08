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Факты / Мир

Колесникова порвала паспорт при попытке вывоза из Беларуси — СМИ

СМИ со ссылкой на собственные источники стали сообщать, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова порвала свой паспорт, когда ее пытались насильственно вывезти из Беларуси.

Вроде как, именно поэтому она не пересекла украинскую границу.

Однако в пресс-службе пограничного комитета Беларуси сообщили, что не обладают информацией о том, что Колесникова разорвала паспорт на границе.

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В пресс-службе штаба Виктора Бабарыко, координатором которого была Мария Колесникова во время выборов в Беларуси, эту информацию Фактам ICTV не комментируют.

В то же время, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, поскольку она “сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу”.

В свою очередь двое белорусских оппозиционеров Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли в Украину.

Источники: Интерфакс-Украина, РИА Новости

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