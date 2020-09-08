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Факты / Мир

Почти 27,5 млн случаев: коронавирус в мире 8 сентября

8 сентября коронавирус в мире подтвердили у почти 27,5 млн человек.

Всего вирусом сейчас болеют чуть больше 7 млн жителей планеты, из них большинство — в легкой форме.

За время пандемии умерли от Covid-19 896,8 тыс. человек, выздороветь удалось 19,5 млн пациентам.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего больных коронавирусом:

  • США — 6 485 575;
  • Индия — 4 277 584;
  • Бразилия — 4 147 794;
  • Россия — 1 030 690;
  • Перу — 683 702.

Страны, где больше всего людей умерли от вируса:

  • США — 193 534;
  • Бразилия — 127 001;
  • Индия — 72 816;
  • Мексика — 67 781;
  • Великобритания — 41 554.

Страны-лидеры по количеству тех, кто выздоровел:

  • США — 3 758 629;
  • Бразилия — 3 355 564;
  • Индия — 3 321 420;
  • Россия — 843 277;
  • Южная Африка — 566 555.

Украина с 138 068 подтвержденными случаями занимает 24 место в коронавирусном антирейтинге.

Коронавирус в мире 7 сентября

По статистике коронавируса 7 сентября, вирус подтвердили у более 27 млн. человек.

За все время пандемии умерли от болезни 882 тыс. пациентов.

Выздороветь удалось более 18 млн больным.

Фото: Dreamstime

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