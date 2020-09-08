8 сентября коронавирус в мире подтвердили у почти 27,5 млн человек.
Всего вирусом сейчас болеют чуть больше 7 млн жителей планеты, из них большинство — в легкой форме.
За время пандемии умерли от Covid-19 896,8 тыс. человек, выздороветь удалось 19,5 млн пациентам.
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Страны, где больше всего больных коронавирусом:
- США — 6 485 575;
- Индия — 4 277 584;
- Бразилия — 4 147 794;
- Россия — 1 030 690;
- Перу — 683 702.
Страны, где больше всего людей умерли от вируса:
- США — 193 534;
- Бразилия — 127 001;
- Индия — 72 816;
- Мексика — 67 781;
- Великобритания — 41 554.
Страны-лидеры по количеству тех, кто выздоровел:
- США — 3 758 629;
- Бразилия — 3 355 564;
- Индия — 3 321 420;
- Россия — 843 277;
- Южная Африка — 566 555.
Украина с 138 068 подтвержденными случаями занимает 24 место в коронавирусном антирейтинге.
Коронавирус в мире 7 сентября
По статистике коронавируса 7 сентября, вирус подтвердили у более 27 млн. человек.
За все время пандемии умерли от болезни 882 тыс. пациентов.
Выздороветь удалось более 18 млн больным.