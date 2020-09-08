8 сентября коронавирус в мире подтвердили у почти 27,5 млн человек.

Всего вирусом сейчас болеют чуть больше 7 млн жителей планеты, из них большинство — в легкой форме.

За время пандемии умерли от Covid-19 896,8 тыс. человек, выздороветь удалось 19,5 млн пациентам.

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Страны, где больше всего больных коронавирусом:

США — 6 485 575;

Индия — 4 277 584;

Бразилия — 4 147 794;

Россия — 1 030 690;

Перу — 683 702.

Страны, где больше всего людей умерли от вируса:

США — 193 534;

Бразилия — 127 001;

Индия — 72 816;

Мексика — 67 781;

Великобритания — 41 554.

Страны-лидеры по количеству тех, кто выздоровел:

США — 3 758 629;

Бразилия — 3 355 564;

Индия — 3 321 420;

Россия — 843 277;

Южная Африка — 566 555.

Украина с 138 068 подтвержденными случаями занимает 24 место в коронавирусном антирейтинге.

Коронавирус в мире 7 сентября

По статистике коронавируса 7 сентября, вирус подтвердили у более 27 млн. человек.

За все время пандемии умерли от болезни 882 тыс. пациентов.

Выздороветь удалось более 18 млн больным.