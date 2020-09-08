Местоположение Марии Колесниковой пока неизвестно – штаб Бабарико

7 сентября в центре Минска неизвестные люди похитили члена Координационного совета и лидера штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову.

Где она сейчас находится – пока не известно. Об этом сообщили в штабе бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.

— Мария Колесникова сегодня утром совершила героический поступок. Она рискнула своей свободой и безопасностью ради будущего Беларуси, — говорится в сообщении.

Также в штабе добавили, что пока неизвестно, где находится Колесникова.

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По словам белорусских оппозиционеров Кравцова и Родненкова, ее посадили к ним в машину, когда те под давлением пересекали украинскую границу. Однако в автомобиле Колесникова увидела свой паспорт, порвала и выкинула его.

У Колесниковой отобрали паспорт еще при задержании, поэтому после того, как она порвала документ, лишилась возможности пересечь границу с Украиной.

По словам оппозиционеров, Мария Колесникова вышла через окно задних дверей ногами вперед и пошла по проезжей части в сторону Беларуси.

Затем к ней подошли люди, которые ее увели и посадили в серебристый микроавтобус, в котором она ехала до этого.

Однако президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Колесникову выбросили из машины ее коллеги-оппозиционеры.

Источник: Виктор Бабарико