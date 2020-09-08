Во вторник, 8 сентября, белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли белорусско-украинскую границу и оказались в Украине. В МВД Украины утверждают, что их насильно выдворили из Беларуси.

Антон Руднеков заявил, что утром позвонили журналисты и рассказали, что Мария Колесникова задержана.

— Мы поднялись в ее квартиру, там было тихо. С автобуса вышли неизвестные люди, которые заталкали нас туда. Сначала мы поехали в одно отделение, потом нам надели наручники и черный мешок и отвезли в другое отделение, — рассказывает Антон Родненков.

Он отметил, что им никто ничего не объяснял и причины задержания были неизвестны.

Антон Родненков добавил, что ему угрожали арестом на полтора года. А Ивана Кравцова грозились обвинить в преувеличении служебных полномочий.

— Мне показывали документы, которые якобы подтверждали противозаконные действия, связанные с моими давнишними местами работы. Сказали, что если я откажусь принимать тот вариант, который мне предложили, то меня обвинят в преувеличении служебных полномочий, — рассказывает член координационного совета Иван Кравцов.

Также он добавил, что есть веские основания предполагать, что весь день, 7 сентября, Мария Колесникова находилась в комитете государственной безопасности Беларуси.

— У нас была очень долгая беседа, к концу стало понятно по их поведению, что Мария Колесникова будет доставлена на границу, я понял, что видимо Мария, высказывает ту позицию, которую должна, и я понял, что ее пытаются насильно доставить. Где-то в 11 часов вечера меня, и я так понимаю, что и Антона, посадили на микроавтобус, мы заехали по пути в сторону границы с Украиной в комитет государственной безопасности, и там, судя по всему, забрали Марию Колесникову, поэтому у меня есть основания предполагать, что весь день, 7 сентября, она находилась там. Мы выдвинулись в сторону украинской границы на пункт Александровка, — рассказывает Иван Кравцов.

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