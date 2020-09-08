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Факты / Мир / Росія

Российская вакцина от коронавируса поступает в оборот

Первая партия российской вакцины Спутник V получила разрешение на выпуск и скоро появится в регионах страны.

После этого может начаться массовая вакцинация, заявили в Министерстве здравоохранения России.

— Вакцина прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора, — заявили в Минздраве РФ.

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По их информации, поставки первых партий вакцины в российские регионы ожидаются в ближайшее время.

Вакцинация от коронавируса в РФ должна проводиться исключительно добровольно.

Вакцину разработали ученые исследовательского центра им. Гамалеи.

Российская вакцина от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин 11 августа заявил, что страна первой в мире разработала вакцину против коронавируса.

Вакцина в первой и второй фазах исследований спровоцировала выработку антител в 76 испытуемых.

В то же время Спутник-V была зарегистрирована без прохождения третьей фазы испытаний. В ней вакцину должны протестировать на нескольких тысячах добровольцев. В связи с этим вакцину подвергли критике эксперты.

Источник: Минздрав РФ

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