Российская вакцина от коронавируса поступает в оборот

Первая партия российской вакцины Спутник V получила разрешение на выпуск и скоро появится в регионах страны.
После этого может начаться массовая вакцинация, заявили в Министерстве здравоохранения России.
— Вакцина прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора, — заявили в Минздраве РФ.
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По их информации, поставки первых партий вакцины в российские регионы ожидаются в ближайшее время.
Вакцинация от коронавируса в РФ должна проводиться исключительно добровольно.
Вакцину разработали ученые исследовательского центра им. Гамалеи.
Российская вакцина от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин 11 августа заявил, что страна первой в мире разработала вакцину против коронавируса.
Вакцина в первой и второй фазах исследований спровоцировала выработку антител в 76 испытуемых.
В то же время Спутник-V была зарегистрирована без прохождения третьей фазы испытаний. В ней вакцину должны протестировать на нескольких тысячах добровольцев. В связи с этим вакцину подвергли критике эксперты.
Источник: Минздрав РФ