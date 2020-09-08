США опережают Китай по ядерному вооружению — Трамп

США существенно опережают Китай в области ядерных вооружений.

Об этом заявления президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

— Нам очень повезло, что я наращивал наше ядерное вооружение, так как в противном случае Китай превзошел бы нас, — отметил Трамп.

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Он подчеркнул, что лучше бы никогда не пришлось этот тип вооружения использовать.

— Мы модернизировали наши ядерные вооружения. Я надеюсь, что нам никогда не придется применить их, — добавил Трамп.

Китай модернизирует свой ядерный арсенал

За следующие 10 лет, Китай удвоит свои ядерные запасы до 200 боеголовок.

В Минобороны США предупредили, что Китай, развивающий технологии доставки ядерного оружия на стратегических бомбардировщиках, сможет запускать ядерные ракеты с земли, воздуха и моря.

Источник: Белый дом