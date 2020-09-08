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Факты / Мир

В Минске жестко задерживают протестующих и увозят в неизвестном направлении

В Минске на Комаровском рынке люди в масках и без опознавательных знаков на форме задерживают протестующих, которые собрались на проведение марша в поддержку Колесниковой.

Неизвестные их хватают и увозят в неизвестном направлении, в том числе и пожилых женщин.

На протесты возле рынка начали собираться женщины, чтобы поддержать похищенную, а потом задержанную Марию Колесникову.

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По информации СМИ, было задержано около 10 человек.

8 августа штаб бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико сообщил, что Мария Колесникова сейчас задержана и находится в Мозырском погранотряде.

Адвокат подал все необходимые документы о принятии защиты. Однако в Мозырском погранотряде ему сообщили, что Колесниковой у них нет.

Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что тот факт, что Колесникова сейчас в Мозырском погранотряде, он не может подтвердить.

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