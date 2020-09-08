В ЕС осудили разгон протестов в Беларуси и политические аресты, которые продолжаются в стране.

С соответствующим заявлением выступил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

— Мы осуждаем проведения произвольных и непонятных арестов и политических задержаний в Беларуси, произошедших с начала кампании перед выборами президента, — отметил Жозеп Боррель.

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Представитель ЕС вспомнил последние задержания в Беларуси, в частности Марии Колесниковой, и напомнил об ответственности и международных обязательствах страны.

Протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты из-за результатов президентских выборов, согласно которым страну в очередной раз возглавил Александр Лукашенко. Люди вышли на улицы, но там их встретили силовики ОМОН, которые разгоняли и избивали митингующих. Несмотря на это, граждане продолжают организовывать Марши единства.

В течение этого месяца в Беларуси сформировалась оппозиция, членов которой задерживали.

7 сентября стало известно о задержании члена Координационного совета Марии Колесниковой.

Источник: eeas.europa.eu