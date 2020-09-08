PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В ЕС осудили политические задержания в Беларуси

В ЕС осудили разгон протестов в Беларуси и политические аресты, которые продолжаются в стране.

С соответствующим заявлением выступил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

— Мы осуждаем проведения произвольных и непонятных арестов и политических задержаний в Беларуси, произошедших с начала кампании перед выборами президента, — отметил Жозеп Боррель.

Читайте: Протесты в Беларуси онлайн

Представитель ЕС вспомнил последние задержания в Беларуси, в частности Марии Колесниковой, и напомнил об ответственности и международных обязательствах страны.

Протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты из-за результатов президентских выборов, согласно которым страну в очередной раз возглавил Александр Лукашенко. Люди вышли на улицы, но там их встретили силовики ОМОН, которые разгоняли и избивали митингующих. Несмотря на это, граждане продолжают организовывать Марши единства.

В течение этого месяца в Беларуси сформировалась оппозиция, членов которой задерживали.

7 сентября стало известно о задержании члена Координационного совета Марии Колесниковой.

Источник: eeas.europa.eu

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх