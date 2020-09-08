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Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.

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10:46 - 08 сентября

Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины. Такую информацию сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

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10:43 - 08 сентября

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, выезд Марии Колесниковой ни был добровольным.

— Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому, что эта смелая женщина сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу, — заявил он.

Она осталась на территории Республики Беларусь.

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10:18 - 08 сентября

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов, которые являются членами Координационного совета, проходят процедуру въезда в Украину.

Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

— На въезд в Украину прибыли двое граждан Республики Беларусь — Антон Родненков и Иван Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы, — сообщили в Госпогранслужбе.

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09:24 - 08 сентября

Ночью 8 сентября член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходила пограничный контроль на белорусско-украинской границе.

В Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что оппозиционерку задержали.

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21:01 - 07 сентября

Украинский посол Игорь Кизим вернулся в Минск. Но двусторонние контакты остаются на паузе, заявил он.

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20:45 - 07 сентября

Координационный совет оппозиции Беларуси обвиняет правительство и правоохранительные органы в превышении власти и служебных полномочий, а также призывает восстановить демократию в стране.

Для принятия мер по преодолению кризиса необходимо:

  • обеспечить расследование преступлений, совершенных в период с 9 августа по отношению к участникам мирных акций;
  • опубликовать правдивую информацию об итогах голосования на выборах президента;
  • прекратить политические репрессии, в частности, членов Координационного совета;
  • рассмотреть вопрос отмены или пересмотра заведенных уголовных дел.

Источник: Координационный совет оппозиции Беларуси

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18:33 - 07 сентября

Милиция в Минске задержала 8 спасателей, во время разгона акции протеста, спасали митингующих, которые прыгнули в реку Свислочь.

Спасатели дали протестующим одеяла и перевезли на другой берег.

Всю смену задержали и обвинили в неповиновении милиции. Родственники уверены — спасателей задержали, потому что помогали митингующим уйти от милиции.

Всех задержанных отправили в следственный изолятор на улице Окрестина. Их будут судить за два дня.

Источник: TUT.BY

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17:26 - 07 сентября

Минобороны Беларуси привело в боевую готовность 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения.

Также Вооруженные силы вызывают военнообязанных из запаса на боевое слаживание подразделений.

Источник: Министерство обороны Беларуси

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16:24 - 07 сентября

В сети появилось видео, как неизвестные люди посадили Марию Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

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11:56 - 07 сентября

Члена Координационного совета Марию Колесникову неизвестные люди посадили в микроавтобус утром 7 сентября возле Национального художественного музея.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10.13 сказал TUT.BY, что Мария одна была в центре города по делам.

В 11.00 телефон Родненкова стал недоступен.

— Где находятся Мария и Антон я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иванов Кравцовым, — сказал член Координационного совета Максим Знак.

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