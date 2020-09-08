— На въезд в Украину прибыли двое граждан Республики Беларусь — Антон Родненков и Иван Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы, — сообщили в Госпогранслужбе.
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.
Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины. Такую информацию сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.
По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, выезд Марии Колесниковой ни был добровольным.
— Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому, что эта смелая женщина сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу, — заявил он.
Она осталась на территории Республики Беларусь.
Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов, которые являются членами Координационного совета, проходят процедуру въезда в Украину.
Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.
Ночью 8 сентября член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходила пограничный контроль на белорусско-украинской границе.
В Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что оппозиционерку задержали.
Украинский посол Игорь Кизим вернулся в Минск. Но двусторонние контакты остаются на паузе, заявил он.
Координационный совет оппозиции Беларуси обвиняет правительство и правоохранительные органы в превышении власти и служебных полномочий, а также призывает восстановить демократию в стране.
Для принятия мер по преодолению кризиса необходимо:
- обеспечить расследование преступлений, совершенных в период с 9 августа по отношению к участникам мирных акций;
- опубликовать правдивую информацию об итогах голосования на выборах президента;
- прекратить политические репрессии, в частности, членов Координационного совета;
- рассмотреть вопрос отмены или пересмотра заведенных уголовных дел.
Источник: Координационный совет оппозиции Беларуси
Милиция в Минске задержала 8 спасателей, во время разгона акции протеста, спасали митингующих, которые прыгнули в реку Свислочь.
Спасатели дали протестующим одеяла и перевезли на другой берег.
Всю смену задержали и обвинили в неповиновении милиции. Родственники уверены — спасателей задержали, потому что помогали митингующим уйти от милиции.
Всех задержанных отправили в следственный изолятор на улице Окрестина. Их будут судить за два дня.
Источник: TUT.BY
Минобороны Беларуси привело в боевую готовность 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения.
Также Вооруженные силы вызывают военнообязанных из запаса на боевое слаживание подразделений.
Источник: Министерство обороны Беларуси
В сети появилось видео, как неизвестные люди посадили Марию Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
Члена Координационного совета Марию Колесникову неизвестные люди посадили в микроавтобус утром 7 сентября возле Национального художественного музея.
Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10.13 сказал TUT.BY, что Мария одна была в центре города по делам.
В 11.00 телефон Родненкова стал недоступен.
— Где находятся Мария и Антон я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иванов Кравцовым, — сказал член Координационного совета Максим Знак.