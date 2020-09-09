Без конца звонили: Алексиевич собрала журналистов из-за неизвестных “гостей”

Писательница и нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич 9 сентября заявила, что была встревожена звонками неизвестных в дверь своей квартиры после информации о задержании члена президиума Координационного совета Беларуси Максима Знака.

Алексиевич также сообщила, что Координационный совет будет действовать, несмотря на задержания его лидеров.

— Восстал не Совет, восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог — сказала она журналистам.

Кроме того, нобелевская лауреатка призвала российскую интеллигенцию поддержать протесты в Беларуси.

— Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья, — сказала Алексиевич.

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Власти задержали почти всех членов президии Координационного совета

Светлана Алексиевич осталась одна на свободе и в Беларуси среди членов президиума Координационного совета после того, как 9 сентября был задержан Максим Знак.

Еще пять из семи человек были либо задержаны, либо насильно вывезены за границу.

Только 9 сентября стало известно, что представительница Координационного совета Мария Колесникова, которую похитили на улицах Минска 7 сентября, арестована и находится в СИЗО.

Фото: TUT.by