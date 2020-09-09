В Молдове уволили главного эпидемиолога страны Николая Фуртуне, который заявил, что ”коронавирус унес жизни тех, кто и так был обузой для окружающих”.

Он объяснил, что это были люди, которые боролись с тяжелым диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями или последними стадиями рака.

— Не хочу, чтобы меня осуждали или показаться циничным, но во всем мире Covid-19 унес жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих. Так произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, в Молдове, — заявил Фуртуне в эфире национального канала.

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Впоследствии, Фуртуне решил оправдаться и заявил, что его неправильно поняли. Он имел в виду, что эти больные — это бремя с медицинской, а не с социальной точки зрения.

Требовать отставки чиновника стал президент Игорь Додон и Демократическая партия.

8 сентября Николай Фуртуне объявил о своей отставке на заседании, которое созвал премьер-министр Ион Кику.

Коронавирус в Молдове

По состоянию на 9 сентября, в Молдове зафиксировали 40 556 случаев коронавируса. Выздоровели от инфекции 28 962 человек, умерло 1 087 молдаван.

Общее количество инфицированных Covid-19 в мире составила 27 477 049 человек. Жертвами коронавируса за время пандемии стали 896 173 человека, а выздоровели 18 444 140 человек.

Источник: Newsmaker