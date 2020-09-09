К 2050 году более 1 млрд людей будут вынуждены мигрировать — исследование

Более 1 млрд людей планеты к 2050 году могут столкнуться с вынужденным переселением из-за быстрого роста населения, недостатка доступа к продовольствию и воды.

Институт экономики и мира (IEP), который ежегодно прогнозирует индексы терроризма и мира, в рамках реестра экономических угроз спрогнозировал, что к 2050 году население на планете Земля возрастет до 10 млрд.

Из-за этого начнут усиливаться схватки за ресурсы и будут разжигаться новые конфликты.

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Кроме того, около 1,2 млрд людей, проживающих в районах Африки к югу от Сахары, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке будут вынуждены мигрировать в другие страны.

В 2019 году из-за экологические факторы и конфликты около 30 млн человек мигрировали.

— Это будет иметь огромные социальные и политические последствия не только в развивающихся странах, но и во всем мире, поскольку массовое перемещение приведет к увеличению потоков беженцев, — сообщил Стив Киллели, основатель IEP.

Институт экономики и мира распределил угрозы по двум категориям:

нехватка продовольствия, воды и прирост населения;

стихийные бедствия, повышение уровня моря и роста температурных показателей.

По данным исследований, Индии и Китаю грозит дефицит воды в ближайшие десятилетия. Пакистан, Иран, Мозамбик, Кения и Мадагаскар столкнутся с токсическим сочетанием угроз, а также с уменьшением способности бороться с ними.

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Институт экономики и мира отметил, что сейчас в мире пресная вода доступна на 60% меньше, чем 50 лет назад, а спрос на еду вырастет на 50% в течение следующих 30 лет.

Эти факторы вместе со стихийными бедствиями свидетельствуют о том, что даже стабильные государства к 2050 году станут уязвимыми.

Источник: IEP