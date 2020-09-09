Фармкомпания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

Британская фармкомпания AstraZeneca приостановила испытания своей вакцины от коронавируса из-за побочной реакции одного из добровольцев.

— В рамках рандомных контролируемых глобальных испытаний Оксфордской коронавирусной вакцины мы решили сделать паузу в тестировании, чтобы пересмотреть данные о безопасности, — говорится в заявлении компании.

В AstraZeneca отметили, что это стандартная мера предосторожности при испытаниях вакцин, которая призвана гарантировать, что они не вызовут серьезных реакций среди пациентов.

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Приостановка произошла из-за обнаружения у волонтера из Великобритании потенциально необъяснимого заболевания во время обычной проверки.

Вакцина AstraZeneca является одной из трех коронавирусных вакцин, находящихся на третьей стадии испытаний. В тестировании принимают участие 30 тыс. американцев.

Вакцина AstraZeneca

В конце июля появилась информация, что AstraZeneca в сотрудничестве с компанией Irbm завершает испытания вакцины от коронавируса ChAdOx1.

По словам президента Irbm Пьеро Ди Лоренцо, в сентябре планируется начать ее производство.

В январе 2021 года она должна поступить в свободную продажу в Италии. Предположительно, стоимость одной дозы составит всего €2-3.