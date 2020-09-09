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Факты / Мир

Другая политическая культура: Кремль не верит в повтор белорусских событий в РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что России не грозит ситуация, в которой сейчас оказалась Беларусь.

По его словам, у стран “разная политическая культура, политический ландшафт и разные политические тенденции”.

— Поэтому здесь какие-то политические обобщения были бы не верными, — сказал Песков.

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Лукашенко спрогнозировал крах России вслед за Беларусью

Ранее нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что России грозит крах, если белорусские протестующие добьются его свержения, так как ситуация повторится и в соседней стране.

Лукашенко призвал российские власти не думать, что им удастся справиться с оппозиционными протестами.

Фото: Кремль

Источник: ТАСС

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