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Факты / Мир

На пляжах Турции обязали носить маски

В Турции, где наблюдается вторая волна коронавируса, решили усилить меры безопасности, обязав во всех общественных местах носить медицинские маски.

В МВД страны заявили, что эти ограничения касаются улиц, парков, мест для пикников, транспорта, рабочих мест, а также пляжей.

Ходить без маски можно только у себя дома.

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Такие меры приняты из-за резкого роста заболеваемости, что связывают с несоблюдением социальной дистанции.

Если Турция попадет в красную зону, украинские туристы не смогут въехать в страну.

Коронавирус в мире

По данным на 9 сентября, коронавирусом в мире инфицированы 27 477 049 человек.

Умерли в результате осложнений более 896 тыс. пациентов, а выздоровели почти 18,5 млн человек.

Турция сейчас находится на 18 месте в мире с 283 270 случаями заражения.

Источник: icisleri.gov.tr

Фото: Dreamstime

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