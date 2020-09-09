Не верьте пропаганде: Тихановская записала обращение к россиянам

Главный оппозиционер Беларуси Светлана Тихановская, которая была вынуждена покинуть страну, записала обращение к россиянам.

Тихановская призвала фильтровать информацию, которую предоставляют пропагандистские СМИ и политики о том, что протестное движение в Беларуси якобы является борьбой против России.

Бывший кандидат в президенты Беларуси заявила, что на самом деле ситуация является обратной.

Нынешнему президенту Александру Лукашенко сейчас удается удерживать власть “только благодаря невероятному по жесткости подавлению протестующих”, сказала Тихановская.

Оппозиционерка подчеркнула важность сохранения хороших отношений между россиянами и белорусами.

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Тихановская – главный лидер протестов в Беларуси

Протесты в Беларуси против правления Лукашенко, на которые с 9 августа ежедневно массово выходят белорусы, начала 37-летняя Тихановская.

На следующий день после выборов оппозиционерка в своем видеообращении заявила, что приняла “очень трудное решение” выехать в Литву ради безопасности своих детей.

Позже было выпущено второе видео, на котором Тихановская читает по бумажке призыв к демонстрантам отказаться от протестов. В его искренность не поверили многие белорусы и западные лидеры.

Еще через несколько дней политик призвала белорусский народ не останавливать массовые акции протеста.