Более 221 тыс. новых случаев заражения за сутки. Такие данные статистики коронавируса в мире по состоянию на утро 9 сентября.
Общее количество инфицированных Covid-19 составило 27 477 049 человек.
Жертвами коронавируса за время пандемии стали 896 173 пациента, а выздоровели 18 444 140 человек.
Антилидеры по количеству больных Covid-19:
- США – 6 326 510;
- Индия – 4 280 422;
- Бразилия – 4 162 073;
- Россия – 1 032 354;
- Перу – 691 575.
Украина в этом списке на 24 месте с 143 914 подтвержденными случаями – между Индонезией и Израилем.
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Страны, где больше всего летальных случаев:
- США — 189 637;
- Бразилия — 127 464;
- Индия — 72 775;
- Мексика — 68 484;
- Великобритания — 41 675.
Где выздоровело больше всего больных:
- Бразилия – 3 568 578;
- Индия — 3 323 950;
- США — 2 359 111;
- Россия — 847 746;
- Южная Африка — 567 729.
Коронавирус в мире 8 сентября
По статистике коронавируса в мире на 8 сентября, Covid-19 заразились почти 27,5 млн жителей планеты.
Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 896,8 тыс. человек, а выздороветь удалось 19,5 млн пациентов.