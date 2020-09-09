Более 221 тыс. новых случаев заражения за сутки. Такие данные статистики коронавируса в мире по состоянию на утро 9 сентября.

Общее количество инфицированных Covid-19 составило 27 477 049 человек.

Жертвами коронавируса за время пандемии стали 896 173 пациента, а выздоровели 18 444 140 человек.

Антилидеры по количеству больных Covid-19:

США – 6 326 510;

Индия – 4 280 422;

Бразилия – 4 162 073;

Россия – 1 032 354;

Перу – 691 575.

Украина в этом списке на 24 месте с 143 914 подтвержденными случаями – между Индонезией и Израилем.

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Страны, где больше всего летальных случаев:

США — 189 637;

Бразилия — 127 464;

Индия — 72 775;

Мексика — 68 484;

Великобритания — 41 675.

Где выздоровело больше всего больных:

Бразилия – 3 568 578;

Индия — 3 323 950;

США — 2 359 111;

Россия — 847 746;

Южная Африка — 567 729.

Коронавирус в мире 8 сентября

По статистике коронавируса в мире на 8 сентября, Covid-19 заразились почти 27,5 млн жителей планеты.

Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 896,8 тыс. человек, а выздороветь удалось 19,5 млн пациентов.