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Факты / Мир

Более 220 тыс. новых случаев заражения: коронавирус в мире 9 сентября

Более 221 тыс. новых случаев заражения за сутки. Такие данные статистики коронавируса в мире по состоянию на утро 9 сентября.

Общее количество инфицированных Covid-19 составило 27 477 049 человек.

Жертвами коронавируса за время пандемии стали 896 173 пациента, а выздоровели 18 444 140 человек.

Антилидеры по количеству больных Covid-19:

  • США – 6 326 510;
  • Индия – 4 280 422;
  • Бразилия – 4 162 073;
  • Россия – 1 032 354;
  • Перу – 691 575.

Украина в этом списке на 24 месте с 143 914 подтвержденными случаями – между Индонезией и Израилем.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего летальных случаев:

  • США — 189 637;
  • Бразилия — 127 464;
  • Индия — 72 775;
  • Мексика — 68 484;
  • Великобритания — 41 675.

Где выздоровело больше всего больных:

  • Бразилия – 3 568 578;
  • Индия — 3 323 950;
  • США — 2 359 111;
  • Россия — 847 746;
  • Южная Африка — 567 729.

Коронавирус в мире 8 сентября

По статистике коронавируса в мире на 8 сентября, Covid-19 заразились почти 27,5 млн жителей планеты.

Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 896,8 тыс. человек, а выздороветь удалось 19,5 млн пациентов.

Фото: Dreamstime

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