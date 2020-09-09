В Минске задерживают участников акции в поддержку Колесниковой

В Минске вечером 9 сентября милиция задержала двух женщин, которые принимали участие в акции поддержки члена Координационного совета Марии Колесниковой.

У торгового центра Немига демонстранты стоят с плакатами. На них написано: Готовые похитить, посадить и выгнать сотни тысяч женщин? Ну-ну, герои и Хорошая Маша, но не ваша.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали двух девушек.

Задержание Марии Колесниковой

7 сентября неизвестные похитили Марию Колесникову в центре Минска. Ее посадили в микроавтобус возле Национального художественного музея. Попытались вывезти на границу с Украиной, но женщина порвала свой паспорт.

9 сентября стало известно, что Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО №1 Минска.

Источник: tut.by