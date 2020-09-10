115 стран мира смягчили карантинные ограничения для туристов

115 стран мира ослабили карантин и позволили приезжать к ним туристам.

Таким образом, сейчас стало на 28 туристических направлений больше, чем 19 июля, сообщает Всемирная туристическая организация ОНН.

— Направления, в которых были отменены ограничения, как правило, имеют высокий или очень высокий уровень санитарно-гигиенической инфраструктуры, а также сравнительно низкие показатели случаев коронавируса, — сообщает организация.

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64% туристических направлений, где еще действуют ограничения на поездки, достаточно сильно зависят от воздушного авиасообщения. 70% иностранных туристов прибывают туда на самолетах.

93 страны полностью закрыты для туристов.

Украина закрыта для иностранцев

Украина закрыла границы для иностранцев из-за Сovid-19 с 29 августа по 28 сентября.

9 сентября правительство внесло изменения в постановление, о запрете въезда иностранцам. Разрешено въезжать в Украину иностранным гражданам, которые являются близкими родственниками для украинцев.

Украина снимет запрет, если в течение двух недель будет наблюдаться спад заболеваемости коронавируса.

Источник: UNWTO