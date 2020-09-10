Глава США Дональд Трамп на еще на год продлил режим чрезвычайного положения, которое ввели в стране после терактов 11 сентября 2001 года.
По мнению Трампа, до сих пор существует опасность терактов.
Кроме того, он дает определенные полномочия органам страны по противостоянию потенциальной угрозе.
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Чрезвычайное положение ввели 14 сентября 2001 года, очередной строк его действия истекал 14 числа.
Выборы в США
В США в самом разгаре гонка за пост президента страны. Республиканскую партию представляет действующим глава государства Дональда Трамп, его оппонент — демократ Джо Байден.
По данным последнего соцопроса Financial Times, Джо Байден опережает Дональда Трампа почти на 8%.
На выборах президента США 2020 за представителя демократов готовы проголосовать 50,3% избирателей, тогда как за республиканца — 42,4%.
Источник: The White House