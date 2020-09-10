Для доставки вакцин от Covid-19 потребуется 8 тыс. гигантских самолетов – IATA

Доставка вакцины против коронавируса в разные уголки мира будет “самой большой транспортной проблемой за всю историю”, заявила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Эксперты посчитали, что для выполнения миссии понадобится эквивалент 8 тыс. самолетов Boeing 747.

Программа распределения предполагает, что на одного человека требуется только одна доза вакцины.

Вакцины от Covid-19 еще нет, но IATA уже работает с авиакомпаниями, аэропортами, органами здравоохранения и фармацевтическими фирмами над глобальным планом авиаперевозок.

— Безопасная доставка вакцин Covid-19 будет миссией века для мировой авиационной грузовой отрасли. Но это не произойдет без тщательного предварительного планирования. И время для этого пришло, — заявили в IATA.

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Гонка за вакциной

Иммунизация предотвращает 2-3 млн смертей ежегодно от таких заболеваний, как дифтерия, столбняк, коклюш, грипп и корь.

Также существуют вакцины для предотвращения более 20 заболеваний, угрожающих жизни, и продолжается работа над тем, чтобы сделать Covid-19 болезнью, которую можно предотвратить вакциной.

Сейчас разрабатывается более 169 кандидатов на вакцину против Covid-19, из них 26 — на этапе испытания на людях.

Источник: BBC