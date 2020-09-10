Колесникова передала ужас похищения: Угрожали убить и разрезать на части

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова подала заявление в Следственный комитет Беларуси о возбуждении уголовного дела из-за своего похищения.

В заявлении Колесникова требует притянуть должностных лиц ГУБОПиК и КГБ по трем статьям о похищении человека, незаконном лишении свободы и угрозах убийством.

Колесникова также передала все, что с ней происходило 7 и 8 сентября.

В частности, лидер оппозиции заявила, что на нее совершалось психологическое давление, ей угрожали смертью и пытались силой выгнать из Беларуси.

— В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям, — рассказала Колесникова в заявлении в СК.

Кроме того, похитители угрожали оппозиционерке 25-ю годами тюрьмы и проблемами в местах лишения свободы, добавила она.

Колесникова также сообщила, что во время нахождения в здании КГБ она просила о помощи у сотрудников, которые проходили мимо нее.

— После того, как сотрудники КГБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу, — говорится в заявлении.

После того, как Колесникова порвала паспорт, что помогло ей избежать выдворения, оппозиционерку доставили в Мозырский пограничный отряд, где она пробыла до вечера 8 сентября.

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В Беларуси задержали почти всех членов президии Координационного совета

Шесть из семи лидеров оппозиции были либо задержаны, либо насильно вывезены из Беларуси.

Писательница Светлана Алексиевич — единственная, кто остался на свободе и в Беларуси среди членов президиума Координационного совета.

9 сентября возле штаба белорусского политика Виктора Бабарико был задержан Максим Знак.

Источник: Виктор Бабарико

Фото: Виктор Бабарико