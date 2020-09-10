Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Украины Андрея Деркача.
Также ведомство ввело ограничения против россиян Антона Андреева, Артема Лифшица и Дарьи Аслановой. Их обвиняют в попытках повлиять на избирательный процесс в США.
Андрея Деркача обвиняют в том, что он долгое время был активным российским агентом, поддерживал связи с российскими спецслужбами. Также его обвиняют во вмешательстве в попытки подорвать будущие президентские выборы в США 2020 года.
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Минфин США отмечает, что санкции против Деркача — это сигнал для Москвы и ее доверенных лиц о недопустимости подобной деятельности.
Санкции предусматривают замораживание активов, находящихся в юрисдикции США, а также запрет для резидентов США на взаиморасчеты.
Пленки Деркача
19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, где якобы американский политик Джозеф Байден заставляет экс-президента Украины Петра Порошенко принять нужные ему решения.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая сказал, что реагировать на информацию Деркача должны правоохранительные органы. 20 мая утром Офис генпрокурора сообщил, что начал проверку заявления нардепа по статье Измена и злоупотреблении властью.
Петр Порошенко “пленки” назвал попыткой повлиять на отношение США к Украине.
Джо Байден является претендентом на кресло в Белом доме. По последним соцопросам в США демократ Байден опередил действующего президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке.
Управление национальной контрразведки США заявило, что Россия использовала нарепутата Андрея Деркача, чтобы очернить Джо Байдена.
Источник: Минфин США