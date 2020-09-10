Навальный полностью пришел в себя и все помнит – СМИ

Российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя и уже вспоминает события до отлета рейсом, на котором ему стало плохо.

Об этом сообщило издание The Insider в материале, который подготовлен совместно с Bellingcat и Der Spiegel. При этом журналисты ссылаются на источники.

Навальный даже вспомнил, как потерял сознание от боли в туалете самолета, пишут СМИ.

По мнению врачей, психически политик восстановился практически полностью, а физически – как минимум на 90%.

Со своей стороны пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш у себя в Twitter отметила, что статья “сильно преувеличена”.

— В основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей, — написала она.

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Отравление Навального

7 сентября медики немецкой больницы, в которой лечится Алексей Навальный, сообщили, что критик Кремля вышел из медицинской комы.

Российскому оппозиционеру стало плохо в самолете в Москву из сибирского города Томск 20 августа.

Правительство Германии заявило, что у них есть “однозначные доказательства” использования для отравления Навального химического нервно-паралитического вещества Новичок. Кремль от обвинений открещивается.

Источник: The Insider