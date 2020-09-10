Отравление Навального: Путин пообещал премьер-министру Италии начать расследование

Президент РФ Владимир Путин готов создать спецкомиссию для расследования отравления Алексея Навального.

Об этом в одном из интервью рассказал председатель правительства Италии Джузеппе Конте.

— Владимир Путин заверил, что Россия готова к сотрудничеству с Германией для дальнейших объяснений, что на самом деле произошло с Алексеем Навальным.

Конте отметил, что согласие российских властей на проведение независимого расследования отравления Навального может предупредить ухудшение международных отношений между РФ и Европой.

Италия, как и ряд стран ЕС, заинтересована в сотрудничестве с российскими экспертами, которые смогли бы помочь найти ответственных за попытку покушения на российского оппозиционера.

Навальный вышел из комы

10 сентября стало известно, что Алексей Навальный вышел из комы и начал говорить.

С целью обеспечить надежную защиту политику было принято решение усилить охрану палаты, где находится Навальный.

Вскоре он сможет рассказать, что помнит о дне своего отравления.

Источник: Il Folgio