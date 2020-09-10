Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев смерти от коронавируса во всем мире превысило отметку в 900 тыс. человек.

По состоянию на 5.28 10 сентября в результате осложнений, вызванных Covid-19, погибло 900 203 человека.

На США, наиболее пострадавшую страну мира, приходится около пятой части всех смертей во всем мире. Здесь зарегистрировано 190 796 смертей от Covid-19.

За время пандемии в мире зафиксировали 27 756 335 случаев инфицирования коронавирусом.

По количеству случаев США на первом месте (6 359 576), Индия занимает второе место (4 370 128), за ней следуют Бразилия (4 197 889), Россия (1 037 526), Перу (696 190), Колумбия (679 513), Мексика (647 321), Южная Африка (642 431), Испания (543 379), Аргентина (512 293).

Украина находится на 24 месте в рейтинге (146 511 случаев по состоянию на 9 сентября).

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Ситуация с коронавирусом в мире 10 сентября – подробно

В среду министерство здравоохранения Мексики зарегистрировало 4 647 новых случаев Covid-19 и 611 новых смертей, связанных с коронавирусом.

Правительство США заявило в среду, что планирует прекратить ограничивать количество международных прибытий из определенных стран в 15 своих аэропортов и направлять их через усиленный досмотр.

Решение приостановить испытание вакцины против коронавируса AstraZeneca из-за потенциального побочного эффекта у одного добровольца показывает, что система мониторинга безопасности работает, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Новые исследования показывают, что каждый пятый молодой человек, госпитализированный из-за Covid-19, нуждается в интенсивной терапии, и 2,7% из них умирают.