В Беларуси за участие в протестах оштрафовали студенток

В Беларуси за участие в акции солидарности с задержанными представителями Координационного совета оштрафовали семь студенток.

Их обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Такой приговор вынес суд Московского района Минска.

По информации СМИ, задержали студенток Белорусского государственного медицинского университета.

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Каждой из них присудили штраф в размере от 675 рублей (7100 грн) до 810 рублей (8500 грн).

Акция солидарности проходила в холле БГМУ с плакатами и флагами Беларуси, также собрались и студенты МГЛУ.

Из-за преследований в Беларуси семья попросила международной защиты в Украине. Мужчина и женщина вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-белорусском участке границы в Черниговской области.

По их словам, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов.

Источник: Белорусские новости