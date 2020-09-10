В Беларуси за участие в протестах оштрафовали студенток

В Беларуси за участие в акции солидарности с задержанными представителями Координационного совета оштрафовали семь студенток.
Их обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Такой приговор вынес суд Московского района Минска.
По информации СМИ, задержали студенток Белорусского государственного медицинского университета.
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Каждой из них присудили штраф в размере от 675 рублей (7100 грн) до 810 рублей (8500 грн).
Акция солидарности проходила в холле БГМУ с плакатами и флагами Беларуси, также собрались и студенты МГЛУ.
Из-за преследований в Беларуси семья попросила международной защиты в Украине. Мужчина и женщина вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-белорусском участке границы в Черниговской области.
По их словам, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов.
Источник: Белорусские новости