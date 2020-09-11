Количество инфицированных превысило 28 млн: коронавирус в мире 11 сентября

По состоянию на утро 11 сентября в мире за сутки у более чем 298 тыс. человек подтвердилось наличие вируса Covid-19.

Общее количество зараженных с начала пандемии, по данным Университета Джона Хопкинса, составило 28 054 396.

Умерли от осложнений во всем мире 908 017 человек

Выздоровели за время эпидемии 18 899 770 жителей планеты.

Антилидеры по количеству зараженных коронавирусом:

США – 6 395 904;

Индия – 4 465 863;

Бразилия – 4 238 446;

Россия – 1 042 836;

Перу – 702 776.

Украина расположилась на 24 месте в глобальном списке – между Индонезией и Израилем. По данным ресурса, в стране 149 146 инфицированных коронавирусом.

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Где больше всего летальных случаев:

США – 191 75;

Бразилия – 129 522;

Индия – 75 062;

Мексика – 69 649;

Великобритания – 41 697.

Топ стран, где больше всего выздоровевших после Covid-19:

Бразилия – 3 654 333;

Индия – 3 471 783;

США – 2 403 511;

Россия – 859 961;

Южная Африка – 573 003.

Карантин в мире

Всемирная туристическая организация ООН сообщила, что 115 стран мира смягчили карантин и позволили приезжать к ним туристам.

То есть список стран расширился на 28 туристических направлений.

Однако 93 страны остаются полностью закрытыми для туристов.

Коронавирус в мире 10 сентября

На утро 10 сентября коронавирусом в мире заразились 27 756 335 человек.

Из них 190 796 – умерли от осложнений. При этом на США приходится около пятой части всех летальных случаев.