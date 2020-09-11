В связи с быстрым распространением коронавируса в Грузии власти приняли решение отложить начало учебного года в крупных городах.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Занятия откладываются в школах таких крупных городов как: Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди и Поти

— В этих городах учебный процесс в высших учебных заведениях, а также в школах, начнется с 1 октября. Это нам необходимо для того, чтобы правильно оценить нынешние риски. Для этого нам вместе с эпидемиологами нужно две недели, — сказал Гахария.

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По состоянию на 11 сентября в Грузии 1 917 случаев коронавируса. За все время пандемии от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 19 человек. Болезнь побороли 1 354 человека. Сейчас в стране фиксируют 544 активных случаев.

11 сентября Минздрав Украины обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и или зеленой зоне. Среди них есть и Грузия.