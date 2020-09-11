Соединенные Штаты создают “невероятное оружие”, в частности ядерное. Кроме того, в США есть вооружение, о котором никто не знает.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга.

По его словам, власти потратили $2,5 трлн на армию за последние три с половиной года и сейчас американские вооруженные силы сильнее, чем когда-либо.

— У нас есть новые ракеты. И, честно говоря, наш ядерный потенциал, мы должны надеяться, что нам никогда не придется его использовать, но наш ядерный потенциал сейчас находится в лучшей форме за последние десятилетия. У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется. У нас есть невероятные системы, — сказал Трамп.

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Глава Белого дома также заявлял, что у США есть на вооружении мощные и быстрые ракеты, а также они ведут разработку гиперзвуковых ракет.

Кроме того, Трамп ранее отмечал, что США существенно опережают Китай в области ядерных вооружений.

Он подчеркнул, что лучше бы никогда не пришлось этот тип вооружения использовать.