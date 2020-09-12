По состоянию на утро 12 сентября в мире обнаружили 28 659 727 лиц, заразившихся коронавирусом. 919 718 пациентов умерли от осложнений, вызванных Covid-19.
Выздоровели за время эпидемии 20 586 147 жителей планеты.
Антилидеры по количеству зараженных коронавирусом:
- США — 6 636 247;
- Индия — 4 659 984;
- Бразилия — 4 283 978;
- Россия — 1 051 874;
- Перу — 716 670.
Украина расположилась на 24 месте в глобальном списке — между Индонезией и Израилем.
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Где больше всего летальных случаев:
- США — 197 421;
- Бразилия — 130 474;
- Индия — 77 506;
- Мексика — 70 183;
- Великобритания — 41 614.
Карантин в мире
Всемирная туристическая организация ООН сообщила, что 115 стран мира смягчили карантин и позволили приезжать к ним туристам.
То есть список стран расширился на 28 туристических направлений. Однако 93 страны остаются полностью закрытыми для туристов.
Министерство здравоохранения Украины обновило список стран красной и зеленой зон с учетом количества активных случаев Covid-19 на 100 тыс. населения.
В красном списке остаются: США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория и Хорватия.
Коронавирус в мире 11 сентября
По состоянию на утро 11 сентября в мире за сутки у более чем 298 тыс. человек подтвердилось наличие вируса Covid-19.
Общее количество зараженных с начала пандемии, по данным Университета Джона Хопкинса, составило 28 054 396.