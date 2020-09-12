По состоянию на утро 12 сентября в мире обнаружили 28 659 727 лиц, заразившихся коронавирусом. 919 718 пациентов умерли от осложнений, вызванных Covid-19.

Выздоровели за время эпидемии 20 586 147 жителей планеты.

Антилидеры по количеству зараженных коронавирусом:

США — 6 636 247;

Индия — 4 659 984;

Бразилия — 4 283 978;

Россия — 1 051 874;

Перу — 716 670.

Украина расположилась на 24 месте в глобальном списке — между Индонезией и Израилем.

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Где больше всего летальных случаев:

США — 197 421;

Бразилия — 130 474;

Индия — 77 506;

Мексика — 70 183;

Великобритания — 41 614.

Карантин в мире

Всемирная туристическая организация ООН сообщила, что 115 стран мира смягчили карантин и позволили приезжать к ним туристам.

То есть список стран расширился на 28 туристических направлений. Однако 93 страны остаются полностью закрытыми для туристов.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран красной и зеленой зон с учетом количества активных случаев Covid-19 на 100 тыс. населения.

В красном списке остаются: США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория и Хорватия.

Коронавирус в мире 11 сентября

По состоянию на утро 11 сентября в мире за сутки у более чем 298 тыс. человек подтвердилось наличие вируса Covid-19.

Общее количество зараженных с начала пандемии, по данным Университета Джона Хопкинса, составило 28 054 396.