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Факты / Мир

Конора МакГрегора арестовали за попытку сексуального насилия

Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия и непристойное поведение.

Перед задержанием боец отдыхал со своей невестой Ди Девлин во французской Корсике. Они собирались отправиться в путешествие по Средиземному морю.

В своем заявлении прокуратура указала, что жалобу на чемпиона подали 10 сентября.

— В жалобе осуждались действия, которые можно было охарактеризовать как попытку сексуального насилия и демонстрации сексуального характера, — отметили в прокуратуре.

Экс-чемпион UFC обвинения отрицает.

Других подробностей этого дела пока нет.

7 июня 2020 года МакГрегор уже в третий раз объявил о завершении своей карьеры в спорте. Однако Конор до сих пор находится в перечне бойцов, которые проходят тестирование в Американском антидопинговом агентстве (USADA).

Конор МакГрегор — боец смешанных единоборств, который выступал под эгидой UFC. Он провел 26 боев, из которых победил в 22.

Последний поединок Конор провел против Дональда Серрона в январе 2020 года.

Источник: Daily Mail

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