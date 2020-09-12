Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия и непристойное поведение.
Перед задержанием боец отдыхал со своей невестой Ди Девлин во французской Корсике. Они собирались отправиться в путешествие по Средиземному морю.
В своем заявлении прокуратура указала, что жалобу на чемпиона подали 10 сентября.
— В жалобе осуждались действия, которые можно было охарактеризовать как попытку сексуального насилия и демонстрации сексуального характера, — отметили в прокуратуре.
Экс-чемпион UFC обвинения отрицает.
Других подробностей этого дела пока нет.
7 июня 2020 года МакГрегор уже в третий раз объявил о завершении своей карьеры в спорте. Однако Конор до сих пор находится в перечне бойцов, которые проходят тестирование в Американском антидопинговом агентстве (USADA).
Конор МакГрегор — боец смешанных единоборств, который выступал под эгидой UFC. Он провел 26 боев, из которых победил в 22.
Последний поединок Конор провел против Дональда Серрона в январе 2020 года.