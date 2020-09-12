Лесные пожары в американском Орегоне унесли жизни десятки людей

В США в штате Орегон произошли масштабные лесные пожары. В результате уничтожены тысячи домов.

В лесных пожарах на западе США погибли по меньшей мере 25 человек.

Огонь на открытых территориях держал в состоянии эвакуации полмиллиона человек.

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За несколько дней Орегон стал последним эпицентром вспышки лесных пожаров, которые охватили всю западную территорию США.

Известно о пяти погибших в Орегоне за неделю. Без вести пропали десятки людей.

Пожары в Калифорнии

Осенью 2019 года Калифорнию охватили сильные пожары. Тогда власти объявили общую эвакуацию, многие люди не хотели покидать свои дома.

Самая критическая ситуация сложилась вблизи Сан-Франциско. Огонь вплотную приблизился к дорогим домам стоимостью в миллионы долларов. Многие американцы остались защищать свое имущество от огня садовыми шлангами.