Лесные пожары в американском Орегоне унесли жизни десятки людей

В США в штате Орегон произошли масштабные лесные пожары. В результате уничтожены тысячи домов.
В лесных пожарах на западе США погибли по меньшей мере 25 человек.
Огонь на открытых территориях держал в состоянии эвакуации полмиллиона человек.
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За несколько дней Орегон стал последним эпицентром вспышки лесных пожаров, которые охватили всю западную территорию США.
Известно о пяти погибших в Орегоне за неделю. Без вести пропали десятки людей.
Пожары в Калифорнии
Осенью 2019 года Калифорнию охватили сильные пожары. Тогда власти объявили общую эвакуацию, многие люди не хотели покидать свои дома.
Самая критическая ситуация сложилась вблизи Сан-Франциско. Огонь вплотную приблизился к дорогим домам стоимостью в миллионы долларов. Многие американцы остались защищать свое имущество от огня садовыми шлангами.