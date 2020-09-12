На протестах в Беларуси задержали еще более 30 человек

В Беларуси во время протестов 11 сентября были задержаны более 30 человек.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

По ее словам, 11 сентября в стране было 12 акций в поддержку Лукашенко. Собрались около 800 человек.

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— Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек, — сказала Чемоданова.

Недавно в Беларуси за участие в акции солидарности оштрафовали студенток Белорусского государственного медицинского университета. Их обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Теперь каждая из них должна уплатить штраф в размере от 675 рублей (7 100 грн) до 810 рублей (8 500 грн).

В Беларуси составили более 200 протоколов на несовершеннолетних за их участие в массовых протестах.