Пропагандисты РФ после интервью с Лукашенко могут попасть под санкции ЕС

Евросоюз обсуждает введение санкций против пропагандистов РФ из-за поддержки режима Александра Лукашенко.

Депутат Европарламента из Германии Сергей Лагодинский отметил, что к РФ нужно применить давление из-за поддержки Лукашенко.

Он предложил расширить санкционный список и включить в него российских пропагандистов, в частности функционеров RT, которые провели интервью с Лукашенко в очень агрессивной тональности в отношении народа Беларуси и его волеизъявления.

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— Заявления Путина и его информационных структур довольно понятны – он принял решение поддержать Лукашенко. В этих условиях мы должны применить давление. Наша позиция была очень четкой относительно действий Кремля в случае с Навальным. Вероятно, настало время быть столь же понятными относительно позиции Москвы в случае с Беларусью. Если включить пропагандистов с российскими паспортами в список белорусских санкций, это будет мощным сигналом. Мы еще должны выяснить, возможно ли это с правовой точки зрения, но это могло бы стать мощным посланием, что мы видим, кто является реальными врагами и оппонентами демократической оппозиции и демократического движения в Беларуси.

Александр Лукашенко 8 сентября дал большое интервью для российских СМИ.

Среди прочего, он высказался о задержании оппозиционера Марии Колесниковой, угрозах России из-за протестов в республике и о своем уходе от власти.

Основные тезисы из интервью Александра Лукашенко можно прочитать в нашем материале.