Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич призвала Генеральную Ассамблею ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию.
Она ожидает, что миссия засвидетельствует злоупотребления в отношении журналистов.
Обращение также касается других структур. В частности, ожидается, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) включит свободу печати в качестве приоритета в предложение о посредничестве в урегулировании кризиса.
Парламент Литвы принял резолюцию, в которой президента Беларуси Александра Лукашенко называют незаконным главой страны, а его оппонентку на выборах Светлану Тихановскую – избранным лидером Беларуси.
Также Сейм призвал оценивать любые действия “незаконного лидера Беларуси Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение новых международных соглашений с Россией, ограничивающих суверенитет белорусского народа, как преступление против его народа – де-факто аннексию”.
Бывшую кандидатку в президенты Беларуси Светлану Тихановскую и ее соратниц — оппозиционерок Марию Колесникову и Веронику Цепкало номинировали на получение премии Сахарова от Европарламента.
Номинировала их группа социал-демократов, которая насчитывает 146 европарламентариев.
— Отважные женщины Беларуси во главе со Светланой Тихановской, Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало — наши номинанты на премию Сахарова в этом году, — говорится в заявлении группы.
Кипр заявил, что не поддержит санкции против представителей власти Беларуси.
Страна блокирует введение санкций, чтобы добиться ужесточения ограничительных мер против Турции.
Кипр добивается, чтобы ЕС добавил в санкционный список семь турецких компаний, которые ведут буровые работы на спорном участке шельфа.
Кипр отказывается поддержать совместное решение стран, пока Брюссель не примет соответствующие меры.
Решение о санкциях требует единогласия всех 27 государств-членов ЕС.
В Беларуси хакеры взломали сайт академии МВД и переименовали его в Типа Академия МВД и разместили на странице изображения с подписью “с любовью, Белорусские кибер-партизаны”.
Об этом сообщил белорусский портал Tut.by.
— Неизвестные взломали сайт Академии МВД и разместили там сообщение от “кибер-партизан Беларуси, — говорится в сообщении.
Сайт перестал открываться примерно в 20.00.
— Это уже второй раз за месяц, когда ресурс академии недоступен — впервые с ним возникли проблемы 4 сентября, — сообщил портал.
Стало известно, где сейчас Мария Колесникова. Она арестована и находится в СИЗО №1.
Об этом сообщил отец задержанной Александр Колесников.
— Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и сообщил, что она арестована. Предложил привезти передачу, — сказал Колесников.
Источник: TUT.BY
Светлана Алексиевич выпустила срочное заявление из-за задержаний членов Координационного совета.
— Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака, — сообщила Алексиевич.
Также она добавила, что вперва у них украли страну, а теперь похищают лучших граждан.
По ее словам, на место этих людей прийдут сотни других, поскольку восстал не Координационный совет, а целая страна.
— Мы не готовили переворот. Мы хотели недопустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица — это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ, — заявила Светлана Алексиевич.
В СМИ появилась информация, что неизвестные пытаются попасть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, которую в августе вызывали на допрос по делу создания незаконной организации, но она отказалась от показаний.
По словам журналистов, находящихся под дверью квартиры, кроме работников СМИ никого нет.
Светлана Алексиевич пока единственная свободная участница оппозиционной Координационного Совета, которая до сих пор находится на территории Беларуси.
Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская в очередном видеообращении обратилась к россиянам.
Она призвала граждан России фильтровать информацию, представленную пропагандистскими СМИ и политиками о том, что протестное движение в Беларуси якобы является борьбой против Российской Федерации.
Светлана Тихановская отметила, что президенту Александру Лукашенко сейчас удается удерживать власть благодаря жестоким подавлением протестующих.
Кроме того, она отметила, что важно сохранить хорошие отношения между белорусами и россиянами.
Утром в среду с членом Координационного совета оппозиции в Беларуси Максимом Знаком пропала связь, он успел написать коллегам, что в штабе Бабарико, где он находился, — “маски”.
Об этом сообщает TUT.BY.
— В 8.30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в zoom, я ему позвонил, он произнес фразу “похоже, кто-то к нам пришел”, отключился и написал слово “маски”. Сейчас он недоступен, — рассказал пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Глебов.
Ресурс Наша Нива со ссылкой на штаб Бабарико сообщает, что Максим Знак может быть задержан.