Два российских самолета заметили недалеко от Шотландии — ВВС Великобритании

Дальние противолодочные самолеты Ту-142 были замечены в зоне воздушного пространства Соединенного Королевства.

Воздушные суда, находящиеся на вооружении Российской Федерации, используются в целях морской разведки.

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Истребители ВВС Великобритании Typhoons 11 сентября присоединились к широкомасштабным военным учениям над Северным морем вместе с ВВС США и Королевскими ВВС Нидерландов.

Как заявили в НАТО, военные самолеты альянса проявляли российские военные самолеты в воздушном пространстве ЕС не менее 300 раз.

В конце августа 2020 года сразу шесть самолетов РФ было перехвачено у побережья Аляски.

Российский Новичок и заявление НАТО

Североатлантический альянс НАТО требует от России раскрытия программы Новичок после доказательства факта, что отравление Алексея Навального было совершено именно с помощью вещества из этой группы.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, применение ядовитых веществ нервно-паралитического действия является прямым нарушением международного права.

Кремль тем временем опровергает заявления специалистов, представивших результаты экспертизы об отравлении Навального.

Вместе со странами ЕС альянс обсуждает ответные меры против РФ, в частности, введение нового пакета санкций.