Британская фармацевтическая компания AstraZeneca продолжит испытать вакцину от коронавируса.

Испытания приостанавливали на время из-за заболевания одного из добровольцев. Однако компания не уточнила, какие именно проблемы со здоровьем у него были.

Известно, что Управление по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании разрешило возобновить испытания после того, как подтвердило безопасность препарата.

Читайте: Эффект от массовой вакцинации будет заметен не раньше 2022 года — ВОЗ

Вакцина от Covid-19

Накануне британская фармкомпания AstraZeneca приостановила испытания своей вакцины от коронавируса из-за побочной реакции одного из добровольцев.

Это сделали для того, чтобы в будущем можно было гарантировать, что препарат не вызовет серьезных реакций у пациентов.

Сейчас вакцина компании AstraZeneca является одной из трех, которая находится на третьей стадии испытаний. В тестировании принимают участие 30 тыс. американцев.

Источник: AstraZeneca