Британская фармацевтическая компания AstraZeneca продолжит испытать вакцину от коронавируса.
Испытания приостанавливали на время из-за заболевания одного из добровольцев. Однако компания не уточнила, какие именно проблемы со здоровьем у него были.
Известно, что Управление по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании разрешило возобновить испытания после того, как подтвердило безопасность препарата.
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Вакцина от Covid-19
Накануне британская фармкомпания AstraZeneca приостановила испытания своей вакцины от коронавируса из-за побочной реакции одного из добровольцев.
Это сделали для того, чтобы в будущем можно было гарантировать, что препарат не вызовет серьезных реакций у пациентов.
Сейчас вакцина компании AstraZeneca является одной из трех, которая находится на третьей стадии испытаний. В тестировании принимают участие 30 тыс. американцев.
Источник: AstraZeneca