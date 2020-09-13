По состоянию на утро 13 сентября коронавирус в мире зафиксировали уже у 28,9 млн человек.

За весь период пандемии умерли 924 577 пациентов, 20,8 млн человек выздоровели.

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В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 25 место — сейчас мы находимся между Канадой и Израилем.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 6 676 601;

Индия — 4 754 356;

Бразилия — 4 315 858;

Россия — 1 057 362;

Перу — 722 832;

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 198,128;

Бразилия — 131 274;

Индия — 78 614;

Мексика — 70 604;

Великобритания — 41 623;

Зеленая и красная зоны коронавируса в мире

Периодически Минздрав обнародует списки стран, которые попали в красную и зеленую зоны активного распространения Covid-19.

Согласно списку от 11 сентября, в красной зоне остаются США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория и Хорватия.

Украина находится в зеленой зоне. Всего в перечень вошли 194 государства, которые являются членами ВОЗ.