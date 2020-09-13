По состоянию на утро 13 сентября коронавирус в мире зафиксировали уже у 28,9 млн человек.
За весь период пандемии умерли 924 577 пациентов, 20,8 млн человек выздоровели.
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В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 25 место — сейчас мы находимся между Канадой и Израилем.
Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 6 676 601;
- Индия — 4 754 356;
- Бразилия — 4 315 858;
- Россия — 1 057 362;
- Перу — 722 832;
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 198,128;
- Бразилия — 131 274;
- Индия — 78 614;
- Мексика — 70 604;
- Великобритания — 41 623;
Зеленая и красная зоны коронавируса в мире
Периодически Минздрав обнародует списки стран, которые попали в красную и зеленую зоны активного распространения Covid-19.
Согласно списку от 11 сентября, в красной зоне остаются США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория и Хорватия.
Украина находится в зеленой зоне. Всего в перечень вошли 194 государства, которые являются членами ВОЗ.