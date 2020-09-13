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Факты / Мир

Почти 30 млн случаев, Украина на 25 месте: коронавирус в мире 13 сентября

По состоянию на утро 13 сентября коронавирус в мире зафиксировали уже у 28,9 млн человек.

За весь период пандемии умерли 924 577 пациентов, 20,8 млн человек выздоровели.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 25 место — сейчас мы находимся между Канадой и Израилем.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

  • США — 6 676 601;
  • Индия — 4 754 356;
  • Бразилия — 4 315 858;
  • Россия — 1 057 362;
  • Перу — 722 832;

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

  • США — 198,128;
  • Бразилия — 131 274;
  • Индия — 78 614;
  • Мексика — 70 604;
  • Великобритания — 41 623;

Зеленая и красная зоны коронавируса в мире

Периодически Минздрав обнародует списки стран, которые попали в красную и зеленую зоны активного распространения Covid-19.

Согласно списку от 11 сентября, в красной зоне остаются США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория и Хорватия.

Украина находится в зеленой зоне. Всего в перечень вошли 194 государства, которые являются членами ВОЗ.

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